Bayern-baas: ’Publiek stimuleert overtredingen'

„Het wordt gestimuleerd door de publieke opinie. Elk middel schijnt geoorloofd om ons te stoppen, maar het is niet normaal hoe er tegen ons gespeeld wordt. We moeten dit tegen gaan”, zei de Rummenigge tegen BILD. „We hebben de Duitse voetbalbond en de scheidsrechters gevraagd om onze spelers te beschermen, omdat we op deze manier geen spelers meer over hebben op de tiende speeldag.”

Rummenigge doelt vooral op situaties zoals dit weekend met Karim Bellarabi. De middenvelder van Bayer ging op smerige wijze op de enkel van Rafinha staan, die nu voor 4 weken is geblesseerd. De Duitse bond schorste Bellarabi voor 4 duels en gaf hem een boete van 10.000 euro. „Ik ben blij dat hij gestraft is, maar ik hoop vooral dat dit de discussie aanwakkert om nog veel meer te straffen.

Bayern stapte dinsdag in het vliegtuig naar Lissabon. Woensdag speelt de ploeg tegen Benfica. „We zijn favoriet in deze Champions League-poule, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Het is belangrijk dat we goed beginnen, het liefst met een overwinning.”