Volleybalsters nodigen Verstappen uit

„Je bent van harte welkom”, aldus de 1.90 meter lange Plak maandag in het programma Peptalk, waarin de Limburgse F1-coureur via FaceTime werd geïnterviewd.

„Over twee weken begint ons WK in Japan en in het tweede deel van de poulefase spelen wij in Nagoya. Als ik het goed heb, ben jij daar op dat moment een uurtje vandaan en bij dezen wil ik je uitnodigen.”

„Heel mooi”, reageerde Verstappen. „Heel heel erg bedankt. Ik ga kijken of het uitkomt.”

Plak en haar teamgenoten zijn van 29 september actief in Japan. Verstappen komt in het weekeinde van 7 oktober in actie op het roemruchte circuit van Suzuka. In de dagen in aanloop naar de race spelen de volleybaldames twee duels in Yokohama, dat op vier uur van het circuit ligt: tegen Argentinië (3 oktober) en Mexico (4 oktober).

Op de dag van de race en de maandag die volgt, komen de vrouwen waarschijnlijk in het op één uur van Suzuka gelegen Nagoya in actie. Normaal gesproken is het overleven van de eerste poulefase geen probleem voor Oranje, dat verder ook bij Kameroen, Duitsland en Japan is ingedeeld.