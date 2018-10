Atletencommissie keert zich tegen antidopingbureau

Ze protesteren tegen een voorgenomen opheffing van de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada. Het zevental laakt in een open brief het voornemen de Russen hun accreditatie terug te geven omdat ze zouden hebben voldaan aan de belangrijkste eisen. Het Rusada is geschorst sinds in 2015 in een rapport van de commissie-McLaren grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport aan het licht kwam.

,,Het zou niet mogelijk moeten zijn om verantwoordelijk te zijn voor het grootste dopingschandaal in de 21e eeuw en vervolgens weer geaccepteerd te worden zonder aan alle voorwaarden te hebben voldaan'', stellen de ondertekenaars. ,,Als schone atleten zijn wij fel tegen een terugkeer van het Rusada zolang niet alle gestelde eisen zijn ingewilligd.''

,,Het was vanaf het begin af aan duidelijk dat de Russen de bevindingen uit het rapport-McLaren moesten aanvaarden en toegang moesten geven tot de duizenden bloed- en urinestalen die in Moskou opgeslagen zijn en de database. Wat ons betreft is dat niet gebeurd'', gaat het verder in de brief. ,,Het is aan de Russen om gehoorzaam te zijn, niet aan het WADA om de regels te veranderen zodat de Russen eraan voldoen.''

Eerder hadden de in de iNADO verzamelde antidopingagentschappen, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, hun bezwaren geuit. ,,iNADO verheugt zich op een terugkeer van het Rusada op zo kort mogelijke termijn'', schreef de instantie. ,,Maar op grond van de briefwisseling tussen Rusland en het WADA zal eenieder met gezond verstand tot de conclusie komen dat de Russen hun verplichtingen tegenover de mondiale sportgemeenschap niet zijn nagekomen.''

Het uitvoerend comité van het WADA wil donderdag tijdens een bijeenkomst op de Seychellen over de zaak beslissen.