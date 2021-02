Formule 1 blijft groeien in Nederland

Wereldwijd keken in 2020 gemiddeld 87,4 miljoen mensen naar een Formule 1-race. Dat is vergelijkbaar met het aantal kijkers in 2016 tot en met 2018. In 2019 lag het aantal 4,5 procent hoger. Volgens de sportgeleerden heeft dat alles te maken met het bijzondere seizoen met ‘slechts’ zeventien races, alleen in Europa en het Midden-Oosten.

Uit de cijfers blijkt ook waarom de Formule 1 en autosportfederatie FIA zo blij zijn met de Nederlandse fans. Ten opzichte van het jaar ervoor groeide de kijkersmarkt in Nederland met 28 procent. Ook in China (43 procent) en Rusland (71 procent) vielen er veel meer kijkers te noteren. Duitsland (vijf procent), het Verenigd Koninkrijk (tien procent) en zelfs de Verenigde Staten – zij het met 1 procent – boekten ‘winst’.

In totaal keken er in 2020 1,5 miljard mensen naar een Formule 1-race. In 2019 waren dat er 1,9 miljard, maar toen werden er vier Grand Prixs meer verreden. De Grand Prix van Hongarije werd vorig jaar met 103,7 miljoen kijkers het best bekeken.

