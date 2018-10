Golfkampioene vermoord op golfbaan

De 22-jarige Spaanse vrouw was Europees kampioen-amateurs en speelde maandag op een baan in Ames in de staat Iowa. Andere spelers waarschuwden de politie toen ze een golftas op een baan van de Coldwater Golf Links aangetroffen.

De politie vond kort daarna haar lichaam en stelde dat dat ze door een gewelddadige aanval om het leven is gebracht. Zij was volgens lokale media gestoken in haar bovenlichaam, nek en hoofd. Een 22-jarige man, Collin Richards, is wegens moord gearresteerd. Agenten zagen dat hij gewond was aan zijn handen en gezicht. Hij zou later hebben toegegeven dat hij de behoefte voelde een vrouw te verkrachten en te doden.

Richards is een bekende van de politie. De man zou zich de afgelopen jaren onder meer schuldig hebben gemaakt aan openbare dronkenschap en een poging tot diefstal. Ook bedreigde hij in 2015 twee personen die hem betrapten toen hij twee energiedrankjes wilde stelen bij een tankstation. Hij zou geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.

Barquín Arozamena was ook op de universiteit in Iowa, waar ze studeerde, een gevierde en bekende sportvrouw.