Van Aert reageert op wielersoap

„Vanuit de luchthaven van Schiphol, waar ik op dit moment op mijn vlucht richting Chicago wacht, kan ik niet anders dan dit nieuws bevestigen. Er hebben zich de laatste dagen feiten voorgedaan die iedere samenwerking met de ploeg onmogelijk maakten”, stelt hij in een column voor Wielerflits. „Ik heb op dit moment dus geen team.”

Van Aert vliegt dinsdag naar de Verenigde Staten waar hij twee wereldbekercrossen, in Waterloo en Iowa, gaat rijden. „Ik stap in grote onwetendheid het vliegtuig in, wat het praktische aspect van de zaak betreft. Vervelend, maar het is niet anders. Dat lossen we de komende dagen wel op”, gaat de Belgische wereldkampioen veldrijden verder.

Onafhankelijk

Omdat een eventuele rechterlijke uitspraak vermoedelijk maanden op zich laat wachten zal Van Aert volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge de eerste twee wereldbekercrossen afwerken als onafhankelijk renner.

„Met een andere fiets en een ander shirt”, aldus Van Steenbrugge, die zegt dat Van Aert zijn contract op basis van ’dringende reden’ heeft verscheurd.

„Er heeft zich afgelopen weekend een ernstig incident voorgedaan, waardoor elke verdere samenwerking onmogelijk is geworden is”, stelt hij. „We hebben de UCI op de hoogte gebracht van de situatie.”

Verscheuren

Van Aert komt dit seizoen uit voor Vérandas Willems-Crelan, dat wordt geleid door Sniper Cycling, en is een van de kopmannen. Zonder te zijn ingelicht heeft de teamleiding besloten om te fuseren met Roompot, iets waar Van Aert helemaal niet op zit te wachten, aangezien veel van zijn vaste knechten niet mee mogen. Hij heeft daarom besloten om zijn nog één jaar doorlopende contract te verscheuren.

Van Aert is samen met Mathieu van der Poel al jarenlang een van de smaakmakers in het veld. Dit seizoen liet hij ook zien op de weg uitstekend uit de voeten te kunnen. Zo werd hij derde in de Strade Bianche en negende in de door Niki Terpstra gewonnen Ronde van Vlaanderen.

Jumbo

Voor 2020 heeft Van Aert al een contract getekend bij Jumbo. Mogelijk maakt hij nu vervroegd de overstap naar de Nederlandse WorldTour-formatie van onder anderen Dylan Groenenwegen en Steven Kruijswijk.

Bekijk ook: Wielrenner Van Aert verscheurt contract