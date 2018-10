Ten Hag: ’We denken niet dat we wel even gaan winnen’

„In de Champions League heb je alleen maar goede ploegen. Het is een geslepen ploeg. Ze weten hoe het voetbal wordt gespeeld. Ze kennen de wetten van het Europese voetbal. Het resultaat bovenaan zetten en daarop spelen. Dat breek je met ons eigen spel, door dominant te spelen, door op de helft van de tegenstander te spelen”, aldus Ten Hag.

De Ajax-trainer wil niet spreken over voetbalkoorts richting AEK Athene. „Koorts is meestal niet zo goed. We hebben juist veel zin om te beginnen. De doelstelling is morgen om te winnen en dan kijken we wel verder.”

Dit artikel wordt aangevuld