Dolberg mogelijk al bij selectie Ajax

,,Hij gaat zo trainen en dan kijken we even", zei hij.

Dolberg zou maandag zijn rentree bij Jong Ajax maken, maar haakte op het laatste moment af met lichte knieklachten. ,,Maar als die ernstig zouden zijn, dan zou hij niet trainen zo", zei Ten Hag. ,,Ik vind ook niet dat spelers die er lang zijn uit geweest eerst voor Jong Ajax moeten voetballen. Als ik een rastalent als Dolberg zonder risico kan selecteren, dan doe ik dat."

Dolberg kwam de afgelopen acht maanden nauwelijks in actie. Hij was nog maar net hersteld van een zware voetblessure toen hij in de voorbereiding van het huidige voetbaljaar last kreeg van zijn buikwand.