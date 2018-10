Barça deelt eerste tik uit aan PSV

In het Mini Estadi, gelegen naast Camp Nou, leek de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij op weg naar een gelijkspel. Vlak voor tijd ging het alsnog mis voor de Eindhovenaren.

Het elftal van Van Nistelrooij, bij Onder-19 de opvolger van Van Bommel, kwam na negen minuten spelen op achterstand door een doelpunt van Lucas de Vega, die bij de tweede paal vrij binnen mocht schieten.

Beide ploegen kregen in een open wedstrijd vervolgens (grote) kansen op meer doelpunten. Bij PSV vielen onder anderen het sierlijke toptalent Mohammed Ihattaren en aanvoerder Michal Sadilek op. De twee waren, afgelopen zomer ook mee op trainingskamp met het eerste elftal.

De Eindhovenaren gingen na rust op jacht naar de gelijkmaker, raakten de paal en lat, maar Jordan Teze was dertien minuten voor tijd via via wél trefzeker: 1-1.

De moegestreden Ihattaren (17) werd onder toeziend oog van Frank de Boer, Boudewijn Zenden en André Ooijer naar de kant gehaald. PSV slaagde er echter niet in om een gelijkspel over de streep te trekken. Invaller Nicolas Gonzalez Iglesias knalde in de 88e minuut de winnende treffer tegen de touwen.