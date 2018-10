De Ligt: ’Sfeer in stadion helpt ons enorm’

Bekijk ook: Dolberg mogelijk al bij selectie Ajax

„De supporters helpen ons enorm en wij moeten er alles aan doen om hen enthousiast te maken. Wij hebben die samenwerking nodig om succes te boeken”, aldus de pas 19-jarige verdediger. De Ligt kijkt uit naar zijn debuut in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. „Ik heb er erg veel zin in.”

Als supporter van Ajax ging er voor De Ligt al niets boven een duel in de Champions League. „Ik zat dan gelukkig vaak op de tribune”, zei hij. „De sfeer was dan fantastisch. Ik denk dat een thuisduel met Barcelona mijn mooiste herinnering was. De zege van 2-1, de sfeer op de tribune, de strijd op het veld. Dat is het recept voor een mooie avond.”