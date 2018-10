Robin Pröpper rest van seizoen uitgeschakeld

De aanvoerder van Heracles Almelo scheurde tijdens de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen van afgelopen zondag de voorste kruisband in zijn linkerknie. „Eigenlijk voelde ik meteen wel dat het mis was”, aldus Pröpper op de clubsite. „Maar je houdt altijd nog een klein beetje hoop.

Helaas voor Pröpper werd zijn slechte voorgevoel bevestigd. Gisteravond is er in het ZGT ziekenhuis een scan gemaakt en die toonde een scheur in zijn kruisband. „Dat is natuurlijk een klap, maar ik ga keihard revalideren om weer goed en fit terug te komen. Binnenkort volgt een operatie en vanaf dat moment gaat de blik weer op de toekomst.”