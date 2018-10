Valverde kopman Spaanse WK-selectie

Alejandro Valverde reed zondag als nummer vijf van de Vuelta Madrid binnen. Ⓒ Getty Images

Alejandro Valverde is de kopman in de Spaanse ploeg voor de wegrace bij de WK wielrennen in Innsbruck. De 38-jarige Spanjaard veroverde twee zilveren en vier bronzen WK-plakken, maar nog geen gouden.