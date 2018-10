Mollema krijgt Italiaans talent naast zich

De 23-jarige renner komt over van het Italiaanse Bardiani CSF. Twee jaar geleden won hij als neoprof al een rit in de Ronde van Italië.

„Giulio is een getalenteerde klimmer van wie ik denk dat hij met name in de bergen een goede helper kan zijn voor onze klassementsrenners”, lichtte algemeen manager Luca Guercilena toe.

„Er zijn maar weinig renners die als eerstejaars prof een rit in de Giro winnen. Vanaf dat moment zijn we hem gaan volgen. Ik ben blij dat we hem nu de mogelijkheid kunnen bieden een volgende stap te zetten.”

Ciccone won dit jaar de Ronde van de Apennijnen, een eendaagse koers.