Jørgensen valt uit met pijnlijke voet

De Deense aanvaller verliet het veld voortijdig. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst is het geen ernstige blessure.

Jørgensen maakte zondag in de uitwedstrijd tegen AZ (1-1) kort voor tijd als invaller zijn rentree. Hij kwam na het wereldkampioenschap vanwege een voetblessure niet meer in actie.

,,Nicolai voelde wat in zijn voet. Daardoor is hij naar binnengegaan'', aldus Van Bronckhorst op de website van Feyenoord. ,,Gelukkig heeft hij geen schade. De medische staf verwacht dat het meevalt. Ik denk dat hij morgen weer kan aansluiten bij de groep, of anders een dag later. Het ziet er niet ernstig uit.''

Feyenoord versloeg Jong Feyenoord met 4-1. Jørgensen nam een van de vier treffers van het eerste elftal voor zijn rekening. Feyenoord speelt zondag thuis tegen FC Utrecht.