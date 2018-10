Late aankomst Barça verbaast Van Bommel

„Ze onderschatten ons enorm. „Ze kwamen hier pas een uur voor de aftrap aan”, vertelt Van Bommel voor de camera van Veronica. Voor de Catalenen is het tijdstip van arriveren echter erg gewoon. De ploeg van trainer Ernesto Valverde doet vaker een warming-up van slechts 10 minuten.

„Ik denk wel dat we kans hebben”, aldus de oud-speler van zowel PSV als Barcelona. „Zij spelen super aanvallend, dan liggen onze mogelijkheden in de omschakeling. Daar hebben e de Spelers voor. Daar hebben we op getraind.”

PSV begint met aanwinst Érick Gutiérrez op de reservebank. „Het zou heel opportunistisch zijn om met Guti in de basis te beginnenn. Het is niet makkelijk om hem zo snel de speelwijze bij te brengen. Daarnaast doen de spelers die er staan het ook erg goed.”

Van Bommel mikt op de counter. „Zij spelen super aanvallend, dan liggen onze kansen in de omschakeling. In de rug van de backs ligt ontzettend veel ruimte, en daar hebben wij de snelle spelers voor.”