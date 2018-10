Depay: ’Ander shirt, zelfde missie’

„Het is heel speciaal om terug te zijn in Manchester. Mijn tijd bij United heeft me mentaal veel sterker gemaakt. Het was een goede ervaring, waardoor ik nu goed gedij in Lyon en hopelijk tegen City een goede prestatie kan neerzetten.”

Op Instagram voegde Depay daar nog wat ana toe. „Ik keer terug in een ander shirt, maar de missie blijft het zelfde: The (Sky, red.) Blues verslaan.”

Depay rekent evenwel op een lastige pot in het Etihad Stadium. „Het wordt ingewikkeld. City heeft veel kwaliteiten”, was hij lovend over de Engelse landskampioen, die onder leiding staat van succestrainer Pep Guardiola.

Toch gelooft de Nederlandse aanvaller in de kansen van Lyon. „We hebben vorig jaar alles gegeven om de Champions League te bereiken. We moeten echt ons best doen om de volgende ronde te halen. Hopelijk kunnen we morgen beginnen met een goede wedstrijd.”

Lyon en City worden in Groep F vergezeld door Shakhtar Donetsk en TSG 1899 Hoffenheim.