Neres: ’We willen met Ajax presteren en schitteren in de CL’

David Neres in actie. Ⓒ Getty Images

David Neres (21) is ontdooid. De Braziliaan had op zijn hotelkamer in het koude Nederland moeite om zijn draai te vinden. Maar dankzij de warmte van zijn familie, die speciaal voor hem naar Amsterdam kwam, de komst van zijn beeldschone vriendin én zijn eigen stekkie fleurde Neres op. Met zijn doelpunten en assists moet de ’man van 33 miljoen’ een van de belangrijkste wapens van Ajax in de Champions League worden.