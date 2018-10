Perfecte vrije trap Messi doet PSV pijn

In de 31e minuut liet Lionel Messi PSV-doelman Jeroen Zoet volstrekt kansloos. De Argentijn nam plaats achter een vrije trap om de bal vervolgens perfect in de kruising te krullen.

Lionel Messi viert zijn treffer met zijn teamgenoten Ⓒ REUTERS

Het betekende voor Messi zijn 101ste doelpunt in de Champions League. Hij blijft zo in het spoor van Cristiano Ronaldo. De Portugees heeft 120 goals in het toernooi achter zijn naam staan.

Volg het duel tussen Barcelona en PSV hieronder op de voet: