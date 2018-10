Kovac kijkt uit naar debuut in Champions League

,,Ik heb absoluut voorpret”, verklapte de nieuwe trainer van Bayern München aan de vooravond van de uitwedstrijd tegen Benfica. ,,We zijn naar Lissabon gekomen om te winnen.''

Kovac verwacht geen gemakkelijke wedstrijd tegen Benfica. ,,Zij kunnen heel snel en agressief spelen'', zei de coach, die met Bayern München op 2 oktober Ajax in de Champions League ontvangt. ,,Ook verdedigend zijn ze sterk. Niettemin zullen wij onze kansen krijgen.''

Aanvaller Thomas Müller (29) kan als derde Duitse voetballer de mijlpaal van honderd wedstrijden in de Champions League halen. ,,Dit aantal is slechts een tussenstation. Ik heb nog wel wat meer in mijn gedachten'', liet Müller weten.

Middenvelder Thiago sloeg de laatste training in Lissabon over. De Spanjaard had last van een teenblessure. Arjen Robben en Franck Ribéry waren wel van de partij. De ervaren vleugelspitsen ontbraken maandag nog op het trainingsveld in München.