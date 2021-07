Slechte generale Feyenoord voor cruciale wedstrijd tegen FC Drita

Middenvelder Wouter Burger opende na 2 minuten de score met een fortuinlijke kopbal. Na een kwartier maakte Christos Tzolis gelijk uit een strafschop. Kort na de rust bracht Georgios Koutsias het tweede doelpunt van de Grieken op zijn naam.

Aanvoerder Leroy Fer ontbrak bij Feyenoord. Hij kreeg rust van trainer Arne Slot. Verdediger Gernot Trauner bekeek het duel eveneens vanaf de tribune. De transfer van de Oostenrijkse verdediger van LASK Linz is zo goed als rond.

Na de rust paste Slot niet minder dan tien wissels toe. Onder anderen aanwinst Alireza Jahanbakhsh maakte zijn officieuze debuut voor de Rotterdammers. Doelpuntenmaker Burger was de enige Feyenoorder van het basisteam die aan de tweede helft mocht beginnen.

Feyenoord speelde afgelopen donderdag in Kosovo met 0-0 gelijk tegen het bescheiden FC Drita. De winnaar van het tweeluik speelt in de derde voorronde van de Conference League tegen het Zwitserse FC Luzern.

Slot was ondanks de nederlaag niet helemaal ontevreden. „Verliezen is altijd teleurstellend”, gaf hij toe bij ESPN. „Ook de manier waarop, omdat we de doelpunten zomaar hebben weggegeven. Maar als ik het vergelijk met afgelopen donderdag heb ik in deze wedstrijd meer vlot lopende aanvallen gezien dan in Kosovo. Tegen FC Drita hadden we ook veel onnodig balverlies en dat hadden we nu weer. Maar ik zie zelf wel vooruitgang in ons spel en dat is het belangrijkste.”