Briljante Messi legt PSV over de knie

De 31-jarige Argentijnen maakte drie schitterende goals. Ook Ousmane Dembele scoorde tussendoor prachtig tegen de formatie van trainer Mark van Bommel: 4-0. Bij PSV moet de knop nu direct om. Zondag wacht Ajax in de Eredivisie.

Zonder Erick Gutierez, die tegen ADO Den Haag zo fraai debuteerde, begon PSV sterk in Camp Nou. Gaston Pereiro kreeg al in de achtste minuut de kans om de score te openen, maar knalde hard over. Zes minuten later stond Steven Bergwijn aan het einde van een snelle counter. Zijn inzet ging rakelings voorlangs.

Gaston Pereiro mist een enorme kans. Ⓒ Getty Images

Vlak voor rust kreeg Luuk de Jong een aardige schietkans, maar ook hij schoot ruim over. Op dat moment keek de ploeg van Van Bommel in een matig gevuld Camp nou al tegen een achterstand aan.

Barcelona, dat tot verwondering van PSV-trainer Mark van Bommel, pas heel laat in het eigen stadion arriveerde, kwam dankzij Lionel Messi op voorsprong. Zijn 101e treffer was een pareltje.

Messi heeft de score geopend. Ⓒ Reuters

Met een schitterend gekrulde vrije trap liet Messi PSV-goalie Jeroen Zoet in de 31e minuut volstrekt kansloos. Messi mocht aanleggen na een overtreding van Nick Viergever op Dembele. Viergever kreeg een gele kaart voor zijn actie.

Philippe Coutinho testte na een kwartier voetbal in de tweede helft Zoet. Deze keer had de keeper van de Eindhovenaren wel een antwoord. Aan de andere kant werd Steven Bergwijn gevaarlijk. De buitenspeler bediende Hirving Lozano, maar de inzet van de Mexicaan werd gekraakt.

Luuk de Jong krijgt een gele kaart voorgeschoteld. Ⓒ Reuters

Luis Suarez was twintig minuten voor tijd heel dicht bij de tweede treffer en tevens de beslissing in Camp Nou. De spits uit Uruguay had een leep lobje in huis, dat de lat boven Zoet toucheerde.

Het bleek uitstele van executie. Dembele mikte een kwartier voor tijd al net zo precies als Messi in de eerste helft. Zoet was wederom volstrekt kansloos. Twee minuten later scoorde Messi voor de tweede keer. Deze keer met een fraaie dropkick op aangeven van Ivan Rakitic.

Vlak na die treffer viel er voor de thuisploeg nog wel een fikse tegenvaller te noteren. De Franse wereldkampioen Samuel Umtiti moest het veld ruimen na een flinke bodycheck tegen Lozano. De Mexicaan moest worden opgelapt, maar kon wel verder. Messi voltooide nog zijn hattrick door met zijn iets mindere rechterbeen raak te knallen.

In de andere wedstrijd in Groep B won Internazionale thuis van Tottenham Hotspur: 2-1. PSV speelt op 3 oktober thuis tegen Internazionale.