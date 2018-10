Stefan de Vrij aan basis comeback Internazionale

Tottenham kwam in de tweede helft op voorsprong door een bijzonder doelpunt van Christian Eriksen. Inter-doelman Samir Handanovič kon in eerste instantie nog redding bieden op het schot van de Deens international. Met een grote dosis geluk kreeg Eriksen een herkansing, die hij niet onberoerd liet.

Inter-coach Luciano Spalletti keek lang tegen een achterstand aan Ⓒ REUTERS

Laat in de wedstrijd wist Internazionale de rug te rechten. Mauro Icardi schoot in de 85’ minuut de bal vanaf buiten de zestien knoeihard voorbij Spurs-doelman Michel Vorm.

In de verlenging was daar Stefan de Vrij. De Nederlands international kopte een corner knap terug het vijfmetergebied in, waarop Matías Vecino binnen kon koppen.

Internazionale bezet nu de tweede plaats in de poule, achter Barcelona. De Catalanen blijven Inter op doelsaldo voor, door de 4-0 overwinning op PSV.