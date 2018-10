Bekijk ook: Briljante Messi legt PSV over de knie

PSV-trainer Mark van Bommel besefte dat de Catalanen op dit moment nog een flinke maat te groot. „We zijn op weg naar, maar zijn nog niet waar we willen zijn”, verklaarde Van Bommel tegen Veronica.

„Details bepalen deze wedstrijd. Maar daarom zijn wij PSV en zij Barcelona. We hebben tijd nodig. We kunnen niet in een keer meespelen met een ploeg als deze.”

Van Bommel zag ook dat zijn elftal bij tijd en wijlen prima meedeed. „Als je de bal verovert moet je jezelf zijn. We hadden geen voorsprong verdiend, maar deden het niet slecht. We zijn geen ploeg die hier 28 kansen kan creëren, maar we hadden Barcelona wel pijn kunnen doen.”