’Peptalk’ voor Kyrgios komt umpire duur te staan

The New York Times meldt dat de Zweed voor twee toernooien is geschorst voor zijn merkwaardige actie. Tijdens die twee weken krijgt Lahyani, die vanaf de scheidsrechtersstoel vele grote wedstrijden begeleidde, niet betaald.

Kyrgios leek erop 30 augustus tot 4-6, 0-3 heel weinig zin in te hebben tegen Pierre-Hugues Herbert, maar liep na een gesprek met Lahyani over zijn Franse opponent heen: 4-6, 7-6 (6), 6-3 en 6-0.

„Ik wil je helpen”, zei hij tegen het Australische enfant terrible, dat er later uitvloog tegen Roger Federer. Zijn peptalk riep bij veel spelers, onder wie Federer, weerstand op. De organisatie van de US Open nam Lahyani in bescherming.

„Hij heeft met zijn gedrag zijn onpartijdigheid als arbiter ondermijnd”, legde een woordvoerder van de ATP-directie uit. „Het was goed bedoeld, maar niettemin betreurenswaardig. We kunnen dit niet onbestraft laten passeren. Hier leert hij alleen maar van.”