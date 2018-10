Volleyballers verhuizen naar Milaan

Oranje eindigde na een ijzersterke groepsfase in het Bulgaarse Ruse als tweede in de poule, achter olympisch kampioen Brazilië.

Daardoor komen de manschappen van bondscoach Gido Vermeulen komend weekeinde in Milaan in actie. Nederland moet het in de tweede WK-ronde opnemen tegen Italië, Servië of Rusland, en Finland.

Oranje won in de eerste poulefase vier van de vijf wedstrijden. Alleen van Canada werd verloren, in het openingsduel. De punten die Nederland behaalde tegen de twee teams die zijn uitgeschakeld (Egypte en China) vervallen. Dat betekent dat Oranje met vijf punten aan de tweede ronde begint.