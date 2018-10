Mo Nouri eregast bij FC Barcelona - PSV

De Amsterdammer bezocht het Champions League-duel op uitnodiging van Barcelona-speler Ousmane Dembélé, die de 2-0 voor zijn rekening nam.

„Het was fantastisch om bij de wedstrijd te zijn. Ousmane heeft zich altijd heel erg betrokken getoond, speelt met de naam van Appie op zijn schoenen en is een vriend van de familie”, aldus Mo, die na afloop ’shirtje ruilde’.

In Camp Nou ontmoette hij ook een Barça-fan die de dag ervoor naar Amsterdam-Geuzenveld was gekomen om de familie te steunen. In het stadion toonde hij een sjaal met de naam van Nouri. ,,Het maakte het allemaal tot een onvergetelijke avond”, aldus Mo Nouri.