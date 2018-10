Van Dijk en Wijnaldum nemen PSG te grazen in CL

De ploeg van basisspelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum rekende in het eerste groepsduel af met Paris Saint-Germain: 3-2.

Wijnaldum wordt gevloerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Namens Liverpool maakte Daniel Sturridge in de 30e minuut het openingsdoelpunt. zes minuten later verdubbelde James Milner vanaf de strafschopstip de score nadat Wijnaldum was gevloerd.

Nog voor rust deed Thomas Meunier iets terug voor de formatie van Neymar. Kylian Mbappé maakte vlak voor tijd de gelijkmaker na een enorme fout van Mohamed Salah. Roberto Firmino maakte in de blessuretijd het winnende doelpunt.

In de andere groepswedstrijd kwamen Rode Ster Belgrado en Napoli niet tot scoren: 0-0. Lorenzo Ebecilio kwam voor de Servische thuisclub nietin actie.