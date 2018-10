Atletico buigt tegen Monaco achterstand om

De Spaanse club kwam dinsdag in de uitwedstrijd tegen AS Monaco op achterstand, maar won uiteindelijk wel: 1-2.

Samuel Grandsir bracht Monaco in de 18e minuut, na tot twee keer toe zwak verdedigen bij Atlético, van dichtbij op voorsprong: 1-0. Diego Costa maakte na ruim een half uur spelen, op aangeven van Antoine Griezmann gelijk. In blessuretijd van de eerste helft kopte José María Giménez uit een hoekschop de 1-2 binnen. Na rust bleven doelpunten uit.

Atletico, vorig seizoen winnaar van de Europa League en ook houder van de Europese Supercup na winst in augustus op Real, kon een succesje wel even gebruiken. In de Spaanse competitie is de start met vijf punten uit vier duels moeizaam.