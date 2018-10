Rodrigues scoort voor winnend Galatasaray

De Kaapverdiaanse aanvaller Garry Rodrigues, in Rotterdam geboren, opende in de negende minuut de score met een strak schot. In de 67e minuut knalde Eren Derdiyok raak uit een vrije trap (2-0). Selcuk Inan benutte in de extra tijd nog een strafschop. Galatasaray beëindigde het duel met tien man na de tweede gele kaart voor Papa Alioune N'Diaye in de 87e minuut.

In Duitsland eindigde het duel tussen Schalke 04 en FC Porto in 1-1. De Portugese club liet in de dertiende minuut een strafschop liggen. Doelman Ralf Fährmann keerde het schot van de Braziliaan Alex Telles met een fraaie duik.

Breel Embolo zette Schalke na ruim een uur koelbloedig op voorsprong uit een scherpe counter (1-0). Een kwartier voor tijd benutte Otavio namens FC Porto nu wel een strafschop: 1-1. Bij de bezoekers ontbrak aanwinst Riechedly Bazoer.