Barça-trainer verbijsterd door Messi

De Argentijnse balgoochelaar van Barcelona scoorde zijn achtste hattrick in de Champions League. Dat is nu één meer dan zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die woensdag met zijn nieuwe club Juventus uit tegen Valencia speelt.

,,We moeten onszelf af en toe in de arm knijpen om te beseffen dat we een uniek tijdperk beleven'', mijmerde de winnende coach Ernesto Valverde in Camp Nou. ,,Als Messi stopt met voetballen, wordt het nog moeilijk om iemand te vinden die op hem lijkt. Hij doet buitengewone dingen en wekt daarbij de indruk dat het routine voor hem is.''

Ook collega Mark van Bommel (PSV) had van het spel en het scorende vermogen van Messi genoten. ,,Voor mij is hij de beste speler ter wereld. Ik vind het raar dat hij niet elk jaar de prijs wint voor de beste voetballer van het jaar'', liet Van Bommel weten.