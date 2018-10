Ten Hag blij met Duitse vriendin Neres

,,De schijnwerpers zijn op veel andere spelers gericht, maar het samenspel voorin gaat steeds beter en daar speelt David ook een belangrijke rol in. Hij is op meerdere posities inzetbaar. De laatste twee wedstrijden stond hij op tien en was hij goed.”

Kort na zijn komst uit Brazilië was het moeilijk communiceren met Neres. ,,David steekt heel veel energie in zijn Engelse les. En inmiddels heeft hij een Duitse vriendin, dat helpt ook. Daardoor spreekt hij nog meer Engels en zelfs wat Duits.”

Lees in de link hieronder een interview met David Neres:

David Neres met zijn vriendin Kira Winona. Ⓒ EIGEN FOTO