Goud voor para-amazone Sanne Voets

Voets: “Ik heb niet eens alles uit de kast gehaald, omdat we deze week nog twee proeven moeten rijden. We kunnen zeker nog beter. Deze gouden plak is natuurlijk al geweldig.”

Frank Hosmar startte Alphaville in Grade V en pakte het zilver met 73.17 procent. “Alphaville voelde fijn aan. Hij had de laatste dagen bijna teveel energie, maar dat was vandaag precies goed. Alsof hij weet wanneer het moet gebeuren. Hopelijk kan ik de kür op muziek nog beter voor de dag komen.”

Nicole den Dulk maakte het Nederlandse feestje compleet bij de para sport, ze haalde brons. Haar proef in het zadel van Wallace werd beloond met 70.74 procent. “Ik ben super blij. Ik hoopte op een medaille en heb er echt hard voor getraind, dus ik ben heel trots op deze plak.”