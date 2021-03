Glenn Hofman zorgt voor enorme stunt op WK driebanden

De eerste set won de 31-jarige Hagenaar overtuigend met 15-1 en ook in de tweede set was hij heer en meester over de drieballen en won set met 15-3. In de derde set deed Caudron, die met de Griek Kasidokostas en de Spanjaard Zapata tot de kanshebbers behoorde, wat terug en won die set met 15-7.

De Haagse profbiljarter wist met de finish in zicht zijn zenuwen in bedwang te houden en bleef controle houden over de wedstrijd en stikte de vierde set met15-6 uit. Hofman liet een gemiddelde 2.476 noteren tegen 1.250 voor Caudron.

Hofman treft vandaag in de kwartfinale de Koreaan Dong-koong Kang.