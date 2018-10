De Ligt: ’Neres alleen op veld typisch Braziliaans’

Bekijk ook: Ten Hag blij met Duitse vriendin Neres

De jonge verdediger ziet de aanvaller als een unieke speler. „Eigenlijk is hij een voetballer die je niet vaak in Nederland ziet. Buiten zijn technische kwaliteiten heeft hij de mentaliteit om altijd door te gaan. Hij wil keihard werken en daar zijn we als team heel blij mee.”

De aanvoerder vindt Neres een echte Braziliaanse speler. ,,Van het uitgaansleven is hij niet zo erg. Maar voetballend is hij wel typisch Braziliaans: snel, technisch vaardig en dribbelvaardig. Het is voor ons mooi dat hij hier speelt.”

