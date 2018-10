Dolberg in selectie Ajax voor duel tegen AEK Athene

De Deense spits maakte op de afsluitende training een goede en fitte indruk. En dus lijkt er sprake van een wonderbaarlijke genezing. „Een blessure was zwaar aangezet”, doelde Erik ten Hag op de berichtgeving van de club zelf, eerder deze week.

„Hij had een probleempje in zijn knieholte. Dat noem ik geen blessure. Bij het opstaan vanochtend voelde het goed. Hij gaat nu trainen en dan zullen we wel zien”, zei de trainer van Ajax, die later het licht op groen zette.

Ten Hag stapt daarmee van de Ajax-regel van de laatste jaren af dat (langdurig) geblesseerde spelers via Jong Ajax terugkeren bij de hoofdmacht. „Het lijkt me redelijk autistisch om het zo te doen. Ik zit in elk geval niet zo in zulke procedures. Als een talent als Kasper Dolberg fit is, kan hij spelen. Of dat nou in Jong Ajax is of in het eerste. Als het risico er zou zijn dat hij weer geblesseerd raakt, had hij ook niet tegen Helmond Sport kunnen spelen.”