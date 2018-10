’Helemaal niets...’ zonder Ajax en PSV

De ’taart’ met percentages waarin goed te zien is wat Ajax en PSV voor het Nederlandse voetbal betekenen. Ⓒ DE TELEGRAAF

Het was de laatste vier seizoen - nadat Ajax naast de landstitel had gegrepen - in vele stadions te horen: ‘Helemaal niets in Amsterdam…’ Ajax is niet alleen de grootste, maar ook de meeste gehate club van Nederland. Toch moeten de voetballiefhebbers zich in hun handen knijpen met Ajax én PSV.