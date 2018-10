Zeeuwse leeuwen onder elkaar in Oostenrijk

Antwan Tolhoek (r.) en Johnny Hoogerland op hoogtestage in Velden am Wörthersee. In het bergachtige Karinthië bereidt Tolhoek zich voor op het WK in Innsbruck. Ⓒ DE TELEGRAAF

VELDEN - Wanneer de twee in onverstaanbaar Zeeuws met elkaar in gesprek gaan, is een vertaling naar het ’Nederlands’ vaak wenselijk. „Liek iek noe dik nest d’n Antwan”, roept oud-profrenner Johnny Hoogerland als hij naast de iele Tolhoek omhoog fietst. De Lotto-Jumbo-renner grinnikt. „Hij zei het vroeger ook al hoor. Heb ik geen dikke kont? Maar het is waar. Johnny is wel wat dikker geworden”, aldus Tolhoek, die zich op uitnodiging van Hoogerland voorbereidt op zijn WK-debuut volgende week in Innsbruck.