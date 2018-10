PSV-talent Rosario: van Oss naar Camp Nou

Uiteindelijk stond er toch ’gewoon’ 4-0 op het scorebord. Daar hoefde PSV, dat niet als een grijze muis over het veld liep, zich niet voor te schamen. Al liet het de uitslag in de slotfase toch hoog oplopen.

„Ja, 4-0 is te veel, als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd”, erkende Pablo Rosario (21), vorig seizoen nog veelvuldig spelend in de Eerste Divisie met Jong PSV tegen clubs als FC Oss, na afloop.

Bekijk ook: Luuk de Jong baalt van naïviteit PSV na openingsgoal

„Maar het is ook de kwaliteit van een team als Barcelona. Ze hebben een kansje nodig, en die gaat erin. Bij ons niet. Dat is het verschil op dit niveau. We zijn als team op weg naar iets moois. Dit was een goede les voor ons.”

Bij het spaarzame moment dat de organisatie van PSV wegviel, was het ook direct raak. Dembélé kon over de as van het veld veel te makkelijk en ver doorlopen, Rosario verzuimde een professionele overtreding te maken, waarna Nick Viergever net op het verkeerde been stond en toch aan de noodrem trok: geel en een een vrije trap.

Het theaterpubliek in Camp Nou (toch nog bijna 75.000 man sterk) kreeg vervolgens waarvoor het gekomen was. De grootste artiest van allemaal, Messi, liet Jeroen Zoet na 31 minuten met een penseelstreek kansloos.

„Dat is natuurlijk kwaliteit van hem, maar die 1-0 mag eigenlijk nooit vallen”, aldus Rosario. „Ik vond het geen overtreding van Nick Viergever. Nu denk ik: had ik toch maar geel gepakt, maar ik deed het toen niet omdat ik wist dat er nog een uur te spelen was.”