Van Dijk trots op spirit Liverpool

Virgil van Dijk glom na afloop van trots. „Dit is een heel goed resultaat. Ik ben heel blij dat we hebben gewonnen. PSG is een goed team met veel goede spelers. Ik ben trots op de spirit die we heb laten zien. We zijn ondanks de tegenslagen blijven gaan en je ziet wat het oplevert.”

Toch plaatste de aanvoerder van Oranje ook een kanttekening. „Als je 2-0 voor komt, mag je het natuurlijk nooit meer weggeven. Maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Ik ben heel blij met deze start in de Champions League, zeker ook omdat we in een lastige poule zitten.”

Ook trainer Jürgen Klopp was in zijn nopjes. „Op elk vlak was het een goede wedstrijd. Dat moest ook wel, want PSG is sterke ploeg, die lastig te verdedigen is. Maar het is ons gelukt, vooral dankzij een goede organisatie en onze vechtlust. Alle elf de spelers waren daar bij betrokken. Bovendien was de sfeer fantastisch. Het is heel speciaal om dit soort wedstrijden te spelen in dit stadium.”

Het andere duel in Groep C eindigde in een gelijkspel. Rode Ster en Napoli kwamen in Belgrado niet tot scoren.