Bertens wint partij met ’twee gezichten’

De nummer twee van de plaatsingslijst versloeg de Thaise Luksika Kumkhum. Ze hield het na een lange, moeizame eerste set kort in de tweede: 7-6 (7) 6-2. De partij duurde alles bij elkaar 1 uur en 51 minuten.

In de tweede ronde treft Bertens de Sloveense Dalila Jakupovic, de nummer 89 van de wereld. Ze speelden op het hoogste niveau niet eerder tegen elkaar. Bertens is de nummer twaalf van de wereld. Ze kan in Seoul ook belangrijke punten pakken voor deelname aan de WTA Finals in Singapore. Daar strijden eind oktober de beste acht speelsters van dit jaar. Bertens staat op de jaarlijst voorlopig achtste.

De als eerste geplaatste Jelena Ostapenko had aanzienlijk minder moeite met de Spaanse Lara Arruabarrena. De pas 21-jarige Letse, de nummer tien van de wereld, won in twee sets: 6-3 6-3. Haar volgende tegenstandster is de Russiche Ekaterina Alexandrova.

Arantxa Rus doet met haar Servische partner Nina Stojanovic niet meer mee in het dubbelspel. Het duo gaf op in de partij tegen Dalila Jakupovic en Darya Jurak. Het Sloveens/Kroatische duo had net twee games gewonnen.

Bertens speelt in Seoul niet in het dubbel.