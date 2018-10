Firmino verbaast Klopp met één oog

De Fransen traden aan met hun supertrio voorin: Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani. „Het was goed, heel goed. Ze zijn moelijk te verdedigen maar we deden het”, zei Klopp. „Alle elf spelers hadden daar een rol in. Het was een sterk optreden van de ploeg en dat hadden we vandaag nodig.”

In de competitie won Liverpool alle vijf tot nu toe gespeelde duels. Klopp had de niet geheel fitte aanvaller Roberto Firmino naast zich op de bank en zag Daniel Sturridge diens rol goed overnemen. „Ik heb hem nog niet eerder zo fit meegemaakt”, zei de Duitse coach over de speler die vorig jaar overbodig was en verhuurd werd aan West Bromwich. Ook dit jaar heeft Sturridge geen basisplaats.

Roberto Firmino krijgt een knuffel van trainer Jürgen Klopp.

Klopp bracht Firmino in de 72e minuut alsnog in. De Braziliaan, die zaterdag in het duel met Tottenham een vinger van de Belg Jan Vertonhen in zijn oog had gekregen, besliste het duel in blessuretijd. „Ongelooflijk”, zei Klopp. ,,Er was geen sprake van dat Firmino zou kunnen spelen. Hij kon kort voor de wedstrijd zijn oog pas weer voor het eerst openen.”

Liverpool bereikte het afgelopen seizoen de finale waarin het verloor van Real Madrid. „De ontwikkeling van deze club komt het best tot uiting als je hoort dat we tegen Paris Saint-Germain moeten en je niet meer denkt dat we kansloos zijn”', vertelde Klopp. „Twee of drie jaar geleden hadden mensen misschien nog gedacht dat we dit niet zouden kunnen.”

Van Dijk kon dat beamen. „We geloven erin, dat is een voorwaarde. We willen het ten minste net zo goed doen als vorig jaar.”

