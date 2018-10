Verhalen over 33 miljoen euro strelen Neres

David Neres wordt geknuffeld door Dusan Tadic. Ⓒ ANP

David Neres stond afgelopen zomer dankzij zijn goede cijfers bij Ajax (18 goals en 16 assists in 56 duels) in de belangstelling van Borussisa Dortmund, dat 33 miljoen euro over had voor de 21-jarige Braziliaan.