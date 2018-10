Bora-Hansgrohe: ’Wij zijn meer dan Sagan’

„In onze eerste twee jaren als WorldTour-ploeg zag iedereen ons als ’Het Team van Sagan’”, stelt teammanager Ralph Denk in een persbericht.

„Natuurlijk is Peter de grote ster van onze sport en zorgt hij voor veel aandacht, maar in zijn slipstream hebben onze jonge renners laten zien dat we veel meer zijn dan alleen Peter Sagan.”

De transfer van Schachmann past perfect binnen dat plaatje. „Met Schachmann en ook Pascal Ackermann en Emanuel Buchmann hebben we nu drie ijzersterke Duitse coureurs binnen onze gelederen die onze Duitse roots onderstrepen. We willen niet alleen succesvol zijn met Sagan, maar ook met onze Duits sprekende talenten.”

Schachmann is trots op zijn overstap. „Het is heel mooi om als Duitser in een Duitse ploeg te rijden. De ontwikkeling van het team is veelbelovend en ik denk dat ik mij hier goed kan ontwikkelen.”

Schachmann heeft drie profzeges achter zijn naam staan. In zowel de Giro d'Italia, als de Ronde van Catalonië en de Deutschland Tour won hij een etappe. Over anderhalve week is hij de kopman van de Duitse selectie in de wegrace bij de WK wielrennen.