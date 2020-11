’Terugkeer van Mike Tyson wordt een knalfestijn’

Vechtsportcoach Bert Kops, en voormalig profboksers Don Diego Poeder en Esther Schouten laten hun licht schijnen over de opmerkelijke rentree van een van de beste zwaargewichten die de bokssport ooit kende.

Bert Kops: „Om heel eerlijk te zijn zit ik niet te wachten op oude veteranen die weer gaan boksen. Dat moet je gewoon aan jonge jongens overlaten. Meestal ziet zoiets er toch niet zo goed uit, want ze zijn een stuk trager geworden. Op die trainingsfilmpjes lijkt het nog wat, maar als ze in die ring staan, is het toch een ander verhaal. Maar natuurlijk kan het best aardig zijn. Tyson is een van de meest spectaculaire vechters die we ooit hebben gezien en ik vond die Roy Jones junior ook een geweldenaar als het gaat om snelheid en techniek. Als ze echt gaan vechten, gok ik toch op hem.”

Don Diego Poeder: „Alleen al vanwege deze legendarische namen is het interessant, maar ook vanwege de verschillende stijlen. Tyson is honderd procent aanvallend, Jones is ook wel een aanvallende bokser, maar toch bewegelijk en op afstand. Het is dus niet een officiële wedstrijd, maar het kan wel een strijd worden. Het zijn twee felle boksers en die gaan zich niet inhouden. Ik ben heel nieuwsgierig, maar denk dat Tyson wint. Die kracht zit er nog steeds in.”

Esther Schouten: „Natuurlijk is het leuk om wat geld te verdienen en te kijken wat je nog kunt. Ik snap ook de hunkering naar de adrenaline en de roem rondom zo’n wedstrijd. Dat demonstratie-idee kan je trouwens wel vergeten. Deze vechters gaan er honderd procent voor en dit wordt een knalfestijn… zolang ze het volhouden. Roy Jones was altijd wel een van mijn favoriete vechters, vooral vanwege de ongekende reflexen. Tyson is ook uniek, maar ik heb niets met de manier waarop hij zich buiten de ring heeft gemanifesteerd.”

Lees hieronder een uitgebreid verhaal over de naderende clash: