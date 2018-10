McGregor oog in oog met Russische vijand

The Notorious (9 zeges, 1 nederlaag) stapt op 6 oktober met zijn Russische rivaal (10-0) de octagon in voor een gevecht om de lichtgewichttitel van de UFC.

McGregor kwam vorig jaar augustus voor het laatst in actie. Destijds maakte hij een uitstapje naar het boksen om het op te nemen tegen de al 50 partijen ongeslagen Floyd Mayweather. Hij verloor op technische knock-out in tiende ronde.

De aanloop naarste gevecht tussen McGregor en Nurmagomedov belooft een verhitte aangelegenheid te worden. De Ier viel de Rus eerder dit jaar aan bij een persmoment. McGregor gooide een trolley richting een bus met daarin Nurmagomedov. Dat deed hij omdat The Eagle een van zijn trainingsmaatje had lastiggevallen. McGregor belandde in de gevangenis en kreeg van de rechter in New York een taakstraf opgelegd voor zijn gevaarlijke actie.

Khabib Nurmagomedov versloeg eerder dit jaar Al Iaquinta. Ⓒ AFP

Nurmagomedov nam dit jaar de vacante lichtgewichttitel over door een partij met Al Iaquinta te winnen. De kampioensgordel was vrijgekomen, nadat de UFC McGregor had gestript. The Notorious had zowel de veder- als lichtgewichttitel in zijn bezit, maar moest beide inleveren, omdat hij te lang niet in actie was gekomen. Het laatste UFC-gevecht van McGregor dateert van november 2016.

De partij tussen McGregor en Nurmagomedov vindt plaats op 6 oktober in Las Vegas.