Zeljko Petrovic weg bij Willem II: ’Met flesje wijn samen teruggekeken op mooie tijd’

AMSTERDAM - Zeljko Petrovic was de gevierde man in Tilburg, toen hij Willem II in de Eredivisie wist te houden, maar een vervolg zit er niet in. De wegen van de Montenegrijn en de Eredivisionist scheiden. „Het is jammer, dat het niet verder gaat. Ik had ze graag een heel seizoen in de Eredivisie gecoacht, maar Willem II had bepaalde wensen en ik had bepaalde wensen over de invulling van de technische en medische staf en daar zijn we samen niet uitgekomen.”