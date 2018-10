Klap voor Ajax: De Ligt haakt af

De verwachting is dat Frenkie de Jong zijn plaats centraal achterin zal innemen. Op het middenveld lijkt Carel Eiting het beste in het profiel te passen, hetgeen een nieuwe mokerslag zou betekenen voor Donny van de Beek. Perr Schuurs is woensdag als vervanger aan de selectie toegevoegd.

De Ligt heeft de blessure opgelopen tijdens de afsluitende training van dinsdag. Mogelijk is het duel met PSV van zondag wel haalbaar voor de verdediger.

Voor de oefensessie was De Ligt samen met trainer Erik ten Hag - nog zonder klachten -aangeschoven voor de traditionele persconferentie. Tijdens het perspraatje vertelde de Oranje-international ontzettend uit te kijken naar zijn eerste Champions League-duel.

„Ik zat vroeger vaak op de tribune. De sfeer was dan fantastisch”, zo verhaalde hij. „Ik denk dat een thuisduel met Barcelona mijn mooiste herinnering was. De zege van 2-1, de sfeer op de tribune, de strijd op het veld. Dat is het recept voor een mooie avond.”

Bekijk ook: Dolberg in selectie Ajax voor duel tegen AEK Athene