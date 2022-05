Max Verstappen met speciale helm in Miami

Gedurende een seizoen maakt de Red Bull-coureur vaker zo’n ’uitstapje’. Vorig jaar racete Verstappen bijvoorbeeld met een andere helm in Oostenrijk, België, Zandvoort en Brazilië.

De Limburger noemt het weekeinde in Miami ’speciaal’, is er al meerdere keren op vakantie geweest en wijst op het Miami Vice-sausje op zijn helm voor de komende race. „Ik vind hem erg leuk, het is een van mijn favorieten”, aldus Verstappen.

De Grand Prix van Miami is de vijfde race van dit Formule 1-seizoen. Verstappen is na zijn zege in Imola de nummer twee in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op leider Charles Leclerc bedraagt 27 punten.