Mourinho wil dat United-spelers als Federer denken

De Portugese manager reisde dinsdag met zijn selectie af naar Zwitserland, waar woensdag de Champions League-clash met Young Boys wacht. Op kunstgras, tot onvrede van The Special One.

„Maar Roger Federer moet soms ook spelen op ondergronden die hem niet bevallen”, aldus Mourinho tijdens de vooruitblikkende persconferentie.

De 37-jarige Federer, een erkend grasspecialist, won gedurende zijn carrière twintig grandslamtitels. Op het heilige gras van Wimbleon was hij het vaakst succesvol: 8 keer.

Maar ook op het hardcourt van de Australian Open (6) en de US Open (5) wist hij te winnen. Zelfs op het gravel van Roland Garros (1) zegevierde hij.

Roger Federer in actie tijden de US Open. Ⓒ AFP

United-aanvoerder Antonio Valencia is uit voorzorg in Manchester achtergebleven. De Ecuadoriaan durft het met zijn zwakke knieën niet aan om in actie te komen op het Zwitserse kunstgras.