Chelsea legt talent Ampadu voor jaren vast

De jeugdige international van Wales kan zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten en kwam al tot zeven optredens voor de Londense topclub. Ampadu kwam in de zomer van 2017 over van Exeter City. Een paar maanden later debuteerde hij als zeventienjarige in de nationale voetbalploeg van zijn land.

„Ethan heeft ons overtuigd van zijn kwaliteiten, we kijken er naar uit hem de komende jaren te zien uitgroeien tot een van de sleutelspelers van ons team”, zei Chelsea-directeur Marina Granovskaia. Vorig seizoen speelde Ampadu vooral in de beloftenploeg en kwam hij in de competitie tot één invalbeurt. Dit jaar maakte hij bij de koploper nog geen speelminuten in de Premier League.